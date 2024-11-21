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Сегодня, 16:57

Российский боец Петр Ян ударил в печень китайского журналиста

Алина Савинова
Петр Ян.
Фото Global Look Press
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Российский боец ММА Петр Ян проверил на прочность китайского журналиста.

Представитель СМИ хотел узнать силу экс-чемпиона UFC, и по его просьбе Ян нанес ему удар в область печени. Журналисту при этом удалось устоять на ногах.

«Вы хотели десять процентов. Может, семьдесят?» — пошутил Ян после удара.

В субботу, 23 ноября, Ян проведет поединок против бразильца Дейвисона Фигерейду на турнире UFC в китайском Макао.

Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Дейвисон Фигейредо. Петр Ян без проблем побьет Фигейредо. Бразилец еще не встречался с таким сопротивлением

Всего на счету 31-летнего россиянина 17 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Ранее Ян заявил, что может победить всех, кто выше него в рейтинге.

Петр Ян
ММА

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