10 ноября, 18:00

Российский боец PFL Берхамов уверен в победе Махачева над Маддаленой

Российский боец PFL Мухамед Берхамов прокомментировал «СЭ» предстоящий поединок за титул UFC в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.

«Если честно, я не думаю, что это очень сложный соперник для Ислама, как все тут раскачивают. Я не считаю его таким для Ислама, потому что из-под него он не встанет. Сто процентов не встанет. Если встанет один раз, он потеряет все силы и на второй раз уже не встанет точно. Гилберт Бернс не старался завершать бой [c Делла Маддаленой], например. А Ислам не упустит такой шанс, если элементарно шею поймает или на его любимый прием попадется Маддалена. Эти вещи безнаказанным не останутся, особенно при попытке встать», — сказал Берхамов «СЭ».

Ислам Махачев и&nbsp;Мухамед Берхамов.«Руки Ислама как тиски. Маддалена не вылезет». Как Махачев готовится к бою за второй пояс UFC

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Джека Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
UFC
