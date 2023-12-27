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Сегодня, 14:52

Российский боец Пронин рассказал о своей подготовке к поединкам

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Боец ММА Артур Пронин заявил, что перед поединком нужно провести легкую тренировку.

«После того как сделал вес, хорошо поесть несколько раз, поспать больше, чем обычно. Нужно сходить в туалет, чтобы желудок заработал. Сделать легкую тренировку, чтобы все процессы запустить в организме», — цитирует Пронина Legalbet.

Всего у 35-летнего Пронина 25 проведенных поединков. 17 раз боец становился победителем и 8 раз уступал своим оппонентам. В последней для себя встрече, проходившей 15 декабря 2023 года, россиянин уступил Александру Васильеву.

Источник: Legalbet
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