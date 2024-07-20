Российский боец UFC Ирина Алексеева дисквалифицирована на один год

Пресс-служба UFC сообщила, что российский боец Ирина Алексеева дисквалифицирована на один год за нарушение антидопинговых правил.

В допинг-пробе Алексеевой, взятой антидопинговым агентством США (USADA) 21 июня 2023 года, был обнаружен тестостерон экзогенного происхождения. Дисквалификация отсчитывается с 15 октября 2023 года, поэтому с 15 октября 2024 года спортсменка сможет вернуться в октагон.

14 октября 2023 года россиянка проиграла англичанке Мелиссе Диксон единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 230. Результат этого боя не будет аннулирован, так как USADA не сообщало бойцу и UFC о результатах пробы, взятой в июне, до 31 октября 2023 года. 14 октября у Алексеевой были взяты две дополнительные пробы перед боем — обе оказались отрицательными. 31 декабря тестированием бойцов в UFC стала заниматься уже антидопинговая служба единоборств (CSAD), которая провела дополнительную проверку проб российской спортсменки — результаты были отрицательными.

Степень вины Алексеевой была снижена на основании следующих фактов:

— неспособность USADA уведомить Алексееву о положительном тесте в течение более чем 4 месяцев,

— Алексеева получила три отрицательных результата теста до того, как ей сообщили о неблагоприятном результате 31 октября 2023 года, что подтверждает, что она не регулярно употребляла тестостерон (в том числе образцы от 21 и 29 апреля 2023 года были отрицательными),

— Алексеева и ее команда сотрудничали с расследованием CSAD, включая участие в многочисленных интервью, предоставление записей, а также доставку и транспортировку нескольких продуктов, которые она употребляла, для тестирования.

Всего на счету 34-летней Алексеевой пять побед и два поражения в ММА (в UFC — 1 победа и 1 поражение).