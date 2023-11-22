Российский боец UFC Копылов рассказал о планах на 2024 год

Боец среднего дивизиона UFC Роман Копылов рассказал, когда в следующий раз сможет выйти в октагон.

«Возможно, подерусь в декабре, если удастся выйти на замену. Планового поединка нет. Скоро войду в форму и буду на пике. Буду готов к середине декабря. Как правило, за месяц UFC уведомляет о том, что можно заменить кого-то. В 2024 году хочу подраться не меньше трех раз. Три или четыре поединка в год — идеальный вариант для меня. Главное, чтобы не было травм», — приводит слова Копылова MMA.Metaratings.ru.

В 2023 году Копылов провел 3 поединка и во всех одержал победы. В активе 31-летнего россиянина 12 побед и 2 поражения.