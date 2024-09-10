Евлоев: «Не могу дождаться, когда надеру Стерлингу зад»

Шестой номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) отреагировал на то, что экс-чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (24-4) обвинил его в употреблении допинга.

«Я всегда чист, я прохожу допинг-контроль, он утверждает [что я на допинге], не имея доказательств. Там, откуда я родом, мужчины так не говорят. Не могу дождаться, когда надеру ему зад. Он ответит за свои слова.

Все думают, что я что-то принимаю, потому что я сильный, хорошо дышу, не устаю. Я на сто процентов чист. Я хорошо питаюсь, хорошо сплю, усердно тренируюсь. А если ты ленив, ты можешь говорить все, что угодно. Я не пью алкоголь, не курю, я всегда в форме", — сказал Евлоев MMA Fighting.

Евлоев и Стерлинг подерутся 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте, США.