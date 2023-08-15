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Сегодня, 20:29

Роман Копылов подерется с Энтони Эрнандесом 16 сентября на UFC Fight Night 227

Давид Хачатрян
Роман Копылов.
Фото Global Look Press
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32-летний российский средневес Роман Копылов (11-2) проведет второй бой за два месяца.

Копылов заменит выбывшего из-за травмы бедра Криса Кертиса (30-10) в бою с Энтони Эрнандесом (11-2) 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.

Копылов в прошлом бою нокаутировал Клаудио Рибейро (11-4) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

Эрнандес идет на серии из четырех побед. В прошлом бою он нокаутировал Эдмена Шахбазяна (12-4) в третьем раунде. Бой состоялся 20 мая на UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе, США.

Роман Копылов
UFC
ММА
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