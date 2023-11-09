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Сегодня, 22:33

Павлович: «Я всегда мог нормально бороться, но не делал на это большую ставку»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Российский боец UFC Сергей Павлович рассказал, почему не использует борьбу в UFC.

«Я и во времена Fight Nights всегда нормально боролся. Я всегда стремился к зрелищным боям и нокаутам. Соответственно я всегда мог нормально бороться, но не делал на это большую ставку. У меня нет задачи завершить спарринг болевым или удушающим приемом. Это не моя работа. У меня другая работа. Ты можешь бороть, бить и делать сальто. Все что угодно. Но у тебя должен быть свой план, который тебе подходит», — приводит слова Павловича MMA.metaratings.ru.

Павлович и Аспиналл подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет со-главным событием вечера.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/pavlovich-obyasnil-pochemu-ne-ispolzuet-borbu-v-ufc-303858/
Сергей Павлович
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