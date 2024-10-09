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9 октября, 05:44

Российский боец Вахитов победил француза Масрафа в главном бою Претендентской серии Даны Уайта

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский боец Артем Вахитов победил француза Ислема Масрафа в главном бою еженедельного турнира Претендентской серии президента UFC Даны Уайта.

Вахитов нокаутировал соперника на пятой минуте первого раунда.

Теперь на счету 33-летнего россиянина 3 победы и 1 поражение в профессиональной карьере в ММА.

Вахитов ранее выступал в тайском боксе и кикбоксинге, он является многократным чемпионом мира и Европы в этих видах спорта, а также бывшим чемпионом кикбоксерского промоушена Glory.

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