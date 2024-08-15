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Сегодня, 08:43

Роуз Намаюнас подерется с Эрин Бланчфилд 2 ноября на UFC Fight Night 246

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Роуз Намаюнас (13-6) проведет следующий поединок против третьего номера рейтинга в наилегчайшем весе Эрин Бланчфилд (12-2) 2 ноября на UFC Fight Night 246 в Эдмонтоне, Канада. Об этом сообщил Дана Уайт.

Намаюнас победила Трэйси Кортез (11-2) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Бой состоялся 13 июля на UFC on ESPN 59 в Денвере, США, в рамках главного события вечера.

Бланчфилд проиграла Манон Фьоро (12-1) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) 30 марта на UFC on ESPN 54 в Атлантик-Сити, США.

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