Роуз Намаюнас подерется с Мэйси Барбер 13 июля на UFC Fight Night 243

Экс-чемпионка минимального веса UFC Роуз Намаюнас (12-6) проведет следующий поединок против четвертого номера рейтинга в минимальном весе Мэйси Барбер (14-2) 13 июля на UFC Fight Night 243 на Ball Arena в Денвере, США.

Намаюнас в прошлом бою одолела Аманду Рибас (13-5) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Бой состоялся 23 марта на UFC on ESPN 53 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Барбер идет на серии из шести побед. В прошлом бою она победила Кэтлин Керминару (Чукагян) (18-6) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 9 марта на UFC 299, который пройдет в Майами, США.