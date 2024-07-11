Роуз Намаюнас — Трэйси Кортез: дата и время начала трансляции боя UFC

Турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 59 пройдет в ночь с 13 на 14 июля на «Ball Arena» в Денвере, Колорадо (США). Главным событием вечера мма станет бой в женском наилегчайшем весе между экс-чемпионкой в этом весе Роуз Намаюнас и Трэйси Кортез.

Смотреть все бои турнира можно будет по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Поединки основного карда вечера ММА в США покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

31-летняя Намаюнас последний раз выходила в октагон в марте 2024 года на турнире UFC on ESPN 53, одержав победу над Амандой Рибас единогласным решением судей. На ее счету 12 побед и шесть поражений.

30-летняя Кортез последний бой провела в сентябре 2023 года в рамках турнира UFC Fight Night 227, выиграв у Жасмин Ясудавичус единогласным решением судей. В ее активе 11 побед и одно поражение.

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