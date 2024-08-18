Розенстрайк победил Туивасу на UFC 305

36-летний суринамский тяжеловес, 12-й номер рейтинга UFC в тяжелом весе Жаирзиньо Розенстрайк (15-5) одолел 31-летнего австралийца, 10-го номера рейтинга в тяжелом весе Тая Туивасу (14-8) раздельным решением судей (29-28, 27-30, 30-27). Бой состоялся 17 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Розенстрайк в прошлом бою победил Шамиля Газиева (13-1) техническим нокаутом — Газиев не вышел на заключительный пятый раунд из-за травмы глаза. Бой состоялся 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Туиваса идет на серии из пяти поражений. В прошлом бою он проиграл Марчину Тыбуре (25-5) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 16 марта на UFC Fight Night 239 в UFC Apex в Парадайсе, США.