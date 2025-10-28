Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

28 октября, 14:15

«Рубин» — «Динамо»: дата и время начала матча 14-го тура РПЛ

«Рубин» и «Динамо» встретятся в матче 14-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Рубин» и московское «Динамо» встретятся в матче 14-го тура чемпионата России в субботу, 1 ноября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 17.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча рубиновых и бело-голубых. С ключевыми событиями и результатом игры «Рубин» — «Динамо» можно будет знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября, 17:45. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:0
Динамо

В прямом эфире встречу казанцев и москвичей покажет канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

В 13 турах чемпионата России «Рубин» набрал 18 очков, «Динамо» — 16 очков. В 13-м туре казанцы проиграли «Краснодару» со счетом 0:1, а москвичи уступили «Зениту» — 1:2.

1
Telegram Дзен Max
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ 14-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
«Ахмат» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Балтикой»
«Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»
КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку
КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»
КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя