«Рубин» и «Динамо» встретятся в матче 14-го тура чемпионата России

«Рубин» и московское «Динамо» встретятся в матче 14-го тура чемпионата России в субботу, 1 ноября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 17.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча рубиновых и бело-голубых. С ключевыми событиями и результатом игры «Рубин» — «Динамо» можно будет знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

01 ноября, 17:45. Ак Барс Арена (Казань)

В прямом эфире встречу казанцев и москвичей покажет канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

В 13 турах чемпионата России «Рубин» набрал 18 очков, «Динамо» — 16 очков. В 13-м туре казанцы проиграли «Краснодару» со счетом 0:1, а москвичи уступили «Зениту» — 1:2.