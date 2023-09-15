Садулаев, Угуев и Сидаков выступят на турнире Лиги Поддубного в Москве

Олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев, Заур Угуев и Заурбек Сидаков выступят 3 ноября в Москве на турнире борцовской лиги Поддубного.

«Десять лучших борцов из Дагестана сойдутся с десятью лучшими борцами из Северной Осетии и поставят точку в вопросе, чья школа борьбы достойна звания сильнейшей в мире. Среди участников — олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков и Заур Угуев», — приводит заявление пресс-службы турнира ТАСС.

В 2022 году профессиональная борцовская лига провела три турнира — два в Москве и один в Бишкеке. В 2023 году соревнования прошли в Алма-Ате.