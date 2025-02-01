Саид Нурмагомедов и Винисиус де Оливейра проведут бой в легчайшем весе на UFC Fight Night 250

Саид Нурмагомедов и Винисиус де Оливейра проведут бой в легчайшем весе на турнире UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля. Вечер ММА состоится на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало боя — ориентировочно в 20.30 по московскому времени.

ММА UFC: Нурмагомедов — де Оливейра

32-летний Нурмагомедов провел в ММА 21 бой, у него — 18 побед и три поражения. В предыдущем поединке 21 октября 2023 года на турнире UFC 294 россиянин победил Муина Гафурова сабмишном.

29-летний Оливейра провел в ММА 24 боя, у него — 21 победа и три поражения. В предыдущем поединке 29 июня 2024 года на турнире UFC 303 бразилец победил Рикки Симона единогласным решением судей.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250.