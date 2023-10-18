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Сегодня, 17:10

Саид Нурмагомедов: кто соперник на UFC 294 и время начала трансляции боя

Бой Нурмагомедов — Гафуров на турнире UFC 294 начнется примерно в 21.00 мск 21 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Саид Нурмагомедов.
Саид Нурмагомедов.
Фото Global Look Press
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Российский боец ММА легчайшей весовой категории Саид Нурмагомедов проведет поединок против представителя Таджикистана Муина Гафурова на турнире UFC 294 в субботу, 21 октября. Их бой начнется примерно в 21.00 по московскому времени.

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет видеотрансляцию поединка Нурмагомедов — Гафуров и других противостояний UFC 294. Прямой эфир начнется в 21.00. Посмотреть турнир также можно будет с помощью сервиса UFC Fight Pass по подписке.

«СЭ» на сайте проведет текстовую трансляцию самых интересных событий боя Нурмагомедов — Гафуров.

Соперником 31-летнего Нурмагомедова станет 27-летний Гафуров. У него 19 побед и пять поражений в ММА. Свой последний поединок он провел 3 июня 2023 года. Тогда боец из Таджикистана единогласным решением судей проиграл американцу Джону Кастанеде на турнире UFC on ESPN 46.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале.

Муин Гафуров
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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