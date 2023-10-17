Саид Нурмагомедов.

Турнир UFC 294 пройдет на стадионе «Этихад» на острове Яс города Абу-Даби (ОАЭ) вечером 21 октября. Мероприятие начнется в 17.00 по московскому времени предварительными поединками. Бои основного карда на UFC 294 стартуют в 21.00.

В рамках турнира пройдет поединок россиянина Саида Нурмагомедова (17-3) и Муина Гафурова (18-5) из Таджикистана. Их бой в легчайшем весе откроет основной кард UFC 294.

31-летний Нурмагомедов в любителях был чемпионом мира по смешанным единоборствам, а в профессионалах — чемпионом российской лиги WFCA (предшественник АСА). В UFC он дебютировал в 2018-м году. В своем последнем бою с Джонатаном Мартинесом россиянин потерпел поражение — все судьи отдали победу американцу. Несмотря на свою фамилию, Саид не является родственником знаменитого бойца Хабиба Нурмагомедова — они лишь однофамильцы.

27-летний Гафуров — двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион мира по грэпплингу, чемпион мира по ММА. Он выступал во многих промоушенах, в том числе в ONE, ACB, LFA. Дебютировал в UFC Муин в июне 2023 года. В своем последнем поединке против Джона Кастанеды он проиграл единогласным судейским решением.

Смотреть видеотрансляцию турнира UFC 294 можно будет в прямом эфире бесплатно на канале «Матч ТВ» и платно в сервисе UFC Fight Pass. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую трансляцию самых интересных событий вечера ММА.

UFC 294: дата и время начала турнира с боями Махачева и всех россиян