Саид Нурмагомедов — Муин Гафуров: прогноз и результат боя на турнире UFC 294

Российский легковес смешанных единоборств Саид Нурмагомедов проведет поединок против представителя Таджикистана Муина Гафурова на турнире UFC 294 21 октября. Их бой основного карда пройдет в городе Абу-Даби (ОАЭ). Начало — в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира UFC 294. Сервис UFC Fight Pass (по подписке) и телеканал «Матч ТВ» (бесплатно) покажут видеотрансляцию поединка Саид Нурмагомедов — Муин Гафуров в прямом эфире.

Эксперт «РБ-Спорт» Сергей Ващенко считает, что 31-летний россиянин по очкам одолеет своего 27-летнего оппонента.

«Очевидно, что бой будет диктовать российский спортсмен, — приводит слова Ващенко «РБ-Спорт». — Но не стоит рассчитывать на то, что противостояние завершится досрочно. Оба бойца никогда не проигрывали нокаутами и сабмишенами. Нурмагомедов одолеет Гафурова по очкам».

Автор «Ведомости Спорт» Александр Бокулёв допускает, что поединок Нурмагомедова с Гафуровым не завершится досрочно.

«Высока вероятность, что большая часть поединка пройдет в аккуратном темпе. Риска и регулярных обострений от соперников ждать не приходится. При этом оба не проигрывали досрочно, поэтому ставка на полный бой выглядит оптимальным вариантом», — написал Бокулёв.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале.