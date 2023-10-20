21 октября, в субботу, на стадионе «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ) россиянин Саид Нурмагомедов встретится с Муином Гафуровым из Таджикистана на турнире UFC 294. Ориентировочное время начала боя — 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294. Трансляцию боя Нурмагомедов — Гафуров в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также турнир в полном объеме будет доступен на официальной платформе промоушена UFC Fight Pass.

31-летний россиянин провел 21 поединок в ММА, в которых одержал 18 побед и три поражения. На счету 27-летнего Гафурова — 19 побед и пять поражений в ММА.

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