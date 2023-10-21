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Сегодня, 21:25

Саид Нурмагомедов победил Муина Гафурова на UFC 294

Давид Хачатрян
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31-летний российский боец легчайшего веса UFC Саид Нурмагомедов (18-3) победил 27-летнего бойца из Таджикистана Муина Гафурова (18-6) сабмишном на второй минуте боя. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Нурмагомедов выступает в UFC с 2018 года. Он выиграл в лиге семь боев и потерпел два поражения. В прошлом бою он проиграл Джонатану Мартинесу (18-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Гафуров дебютировал в UFC с поражения Джону Кастанеде (20-6) единогласным решением судей (29-27, 29-27, 29-27). Бой состоялся 3 июня на UFC Vegas 74 в Лас-Вегасе, США.

Муин Гафуров
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