Саид Нурмагомедов подерется с Муином Гафуровым на UFC 294 в Абу-Даби

Российский боец UFC Саид Нурмагомедов проведет поединок с представителем Таджикистана Муином Гафуровым на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает пресс-служба организации.

Нурмагомедов выступает в UFC с 2018 года. Он выиграл в лиге шесть боев и потерпел два поражения. В прошлом бою он проиграл Джонатану Мартинесу (18-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Гафуров начал карьеру в UFC с поражения Джону Кастанеде (20-6) единогласным решением судей (29-27, 29-27, 29-27). Бой состоялся 3 июня на UFC Vegas 74 в Лас-Вегасе, США.