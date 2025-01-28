Саид Нурмагомедов против Винисиуса Оливейры: дата и место проведения боя UFC Fight Night 250

Саид Нурмагомедов проведет поединок в легчайшем весе против Винисиуса Оливейры на UFC Fight Night 250

Российский боец Саид Нурмагомедов проведет поединок в легчайшем весе против бразильца Винисиуса Оливейры на турнире UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля. Вечер ММА состоится на спортивной арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Основной кард стартует в 20.00 по московскому времени.

32-летний Нурмагомедов имеет рекорд в ММА — 18 побед и три поражения. Последний бой провел 21 октября 2023 года на турнире UFC 294. Тогда россиянин победил Муина Гафурова сабмишном.

29-летний Оливейра в профессиональной карьере провел 24 поединка, в которых одержал 21 победу и потерпел три поражения. Предыдущий бой бразильца состоялся 29 июня 2024 года на турнире UFC 303. Тогда Винисиус победил американца Рикки Симона единогласным решением судей.

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