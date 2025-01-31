Саид Нурмагомедов и Винисиус де Оливейра встретятся на турнире UFC Fight Night

Россиянин Саид Нурмагомедов и бразилец Винисиус де Оливейра проведут бой на турнире UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля.

ММА UFC: Нурмагомедов — де Оливейра

Время боя Нурмагомедов vs де Оливейра на UFC Fight Night 250

Поединок Нурмагомедов vs де Оливейра пройдет в главном карде вечера на «anb Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется около 20.30 по московскому времени.

Нурмагомедов одержал 18 побед и потерпел три поражения в профессиональных ММА. В предыдущем поединке в UFC Саид одолел Муина Гафурова (21 октября 2023 года).

В профессиональном рекорде де Оливейры 21 победа и три поражения. В предыдушем бою он победил Рики Симона (29 июня 2024 года).

Где смотреть бой Нурмагомедов vs де Оливейра на UFC Fight Night 250

В прямом эфире бой Нурмагомедов vs де Оливейра покажут канал и сайт «Матч ТВ», канал «Матч! Боец», платформа UFC Fight Pass. Трансляция также будет доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC Fight Night 1 февраля. Результаты боев можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.