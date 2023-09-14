Саид Нурмагомедов встретится с Муином Гафуровым 21 октября в Абу-Даби

31-летний российский боец легчайшего веса UFC Саид Нурмагомедов (17-3) подерется с 27-летним бойцом из Таджикистана Муином Гафуровым (18-5) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Об этом сообщил Марсел Дорф в соцсети X.

Нурмагомедов выступает в UFC с 2018 года. Он выиграл в лиге шесть боев и потерпел два поражения. В прошлом бою он проиграл Джонатану Мартинесу (18-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Гафуров дебютировал в UFC с поражения Джону Кастанеде (20-6) единогласным решением судей (29-27, 29-27, 29-27). Бой состоялся 3 июня на UFC Vegas 74 в Лас-Вегасе, США.