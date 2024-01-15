Саламов хочет, чтобы Джошуа вырубил Нганну

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Умар Саламов высказался о предстоящем боксерском поединке между Фрэнсисом Нганну и Энтони Джошуа, который состоится 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я очень хочу, чтобы Джошуа вырубил Нганну, чтобы потом вопросов ни у кого не было, что ММА-шник может победить боксера. Тайсон Фьюри напорол так, что начались разговоры, что Нганну чуть ли не засудили. Неприятно было слушать», — приводит слова Саламова MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Джошуа и Нганну состоится 9 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. По регламенту, Джошуа и Нганну будут драться 10 раундов по три минуты.