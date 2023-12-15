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Сегодня, 14:20

Салихов: «Махачеву нужно переходить в полусредний вес. В легком он всех перебил»

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Боец UFC Муслим Салихов оценил шансы Ислама Махачева стать чемпионом UFC в полусреднем весе.

«Ислам боец высокого уровня, лучший в мире на данный момент. Даже не знаю, с кем ему драться в легком весе, он перебил там всех. Будет правильно, если он перейдет в полусредний вес и сразу будет драться с чемпионом, он достоин этого», — приводит слова Салихова MMA.Metaratings.ru.

Последний бой Махачев провел 21 октября 2023 года против Александра Волкановски. Российский боец второй раз защитил свой чемпионский титул, победив нокаутом своего австралийского оппонента в первом раунде на турнире UFC 294, проходившего в Аду-Даби.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Ислам Махачев
Муслим Салихов
ММА
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