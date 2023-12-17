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Сегодня, 00:15

Салихов поделился мнением о предстоящем бое между Эдвардсом и Ковингтоном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец UFC Муслим Салихов поделился мнением о предстоящем бое между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.

«Эдвардс — фаворит в бою с Ковингтоном. Он чемпион и дважды победил Камару Усмана, который без шансов выигрывал у Ковингтона. Колби хорош, может задать темп, но Эдвардс растет с каждым днем. Мне нравится, что он не стоит на месте. Он хорош в стойке и набирает в борьбе. Сейчас Эдвардс очень уверен в себе», — приводит слова Салихова «РБ Спорт».

Поединок пройдет 17 декабря в рамках турнира UFC 296. На счету 32-летнего Эдвардса 22 победы и 3 поражения в ММА. У 35-летнего Ковингтона 17 побед и 3 поражения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/muslim-salihov-e-dvards-rastet-s-kazhdy-m-dnem-on-favorit-v-boyu-s-kovingtonom/
Муслим Салихов
UFC
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