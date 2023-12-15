Боец UFC Салихов: «Ковингтон мало чем сможет удивить Эдвардса»

Боец UFC Муслим Салихов поделился ожиданиями от боя британца Леона Эдвардса против американца Колби Ковингтона.

«Думаю, что Эдвардс фаворит. За счет чего может победить Ковингтон? За счет борьбы? У Леона хорошая борьба. В стойке у Колби вообще шансов мало. Эдвардс дважды побил Камару Усмана, который побеждал Ковингтона. Думаю, он мало чем сможет удивить Эдвардса», — цитирует Салихова MMA.Metaratings.ru.

Поединок пройдет 17 декабря в рамках турнира UFC 296. На счету 32-летнего Эдвардса 22 победы и 3 поражения в ММА. У 35-летнего Ковингтона 17 побед и 3 поражения.