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Сегодня, 10:54

Боец UFC Салихов: «Ковингтон мало чем сможет удивить Эдвардса»

Алина Савинова
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Боец UFC Муслим Салихов поделился ожиданиями от боя британца Леона Эдвардса против американца Колби Ковингтона.

«Думаю, что Эдвардс фаворит. За счет чего может победить Ковингтон? За счет борьбы? У Леона хорошая борьба. В стойке у Колби вообще шансов мало. Эдвардс дважды побил Камару Усмана, который побеждал Ковингтона. Думаю, он мало чем сможет удивить Эдвардса», — цитирует Салихова MMA.Metaratings.ru.

Поединок пройдет 17 декабря в рамках турнира UFC 296. На счету 32-летнего Эдвардса 22 победы и 3 поражения в ММА. У 35-летнего Ковингтона 17 побед и 3 поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/salikhov-kovington-malo-chem-smozhet-udivit-edvardsa-315493/
Колби Ковингтон
Леон Эдвардс
Муслим Салихов
ММА
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