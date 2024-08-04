Расулов: «Работа Шары Буллета ногами — это искусство, но есть изъяны в борьбе»

Бывший чемпион АСА в тяжелой весовой категории Салимгерей Расулов оценил победу россиянина Шарабутдина Магомедова над поляком Михалом Олексийчуком.

«Мне очень нравилась работа ног Шары Буллета, локти и колени. Это отдельное эстетическое искусство. Тем более против хорошего соперника. Поражает то, какую динамику он держит. Набирает с каждым боем. Ему бы еще подтянуть борьбу. Здесь изъяны есть, а функционалка шикарная», — приводит слова Расулова MMA.Metaratings.ru.

Шара Буллет одержал победу единогласным решением судей над Олексийчуком. На счету Магомедова в смешанных единоборствах 14 побед и ни одного поражения.