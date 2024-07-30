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Сегодня, 11:11

Билеты на UFC 306 бьют рекорды. Самые дешевые продаются за 260 тысяч рублей

Давид Хачатрян
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29 июля 2024 года на сайте Ticketmaster началась предварительная продажа билетов на мероприятие Noche UFC. Стоимость билетов на стоячие места на арене Sphere составит от 3000 (260 тысяч рублей) до 12 000 долларов (1 миллион рублей). Вместимость площадки — около 20 000 зрителей.

Ранее Sphere использовалась для проведения концертов и развлекательных мероприятий, поэтому спортивное событие будет выглядеть для UFC совершенно иначе.

В турнире состоится всего 10 боев, а возглавит кард бой между чемпионом в легчайшем весе Шоном О'Мэлли (17-1) и первым номером рейтинга в легчайшем весе Мерабом Двалишвили (17-4). Турнир UFC 306 состоится 14 сентября.

UFC
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