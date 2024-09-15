Сарнавский назвал победу Двалишвили над О'Мэлли ожидаемой

Сегодня, 13:05
Чемпион Fight Nights Александр Сарнавский оценил победу Мераба Двалишвили над Шоном О'Мэлли на UFC 306.
Поединок прошел 15 сентября. Двалишвили выиграл единогласным решением судей и стал новым чемпионом промоушена в легчайшем весе.
«О'Мэлли не удивил. Я ранее в интервью говорил, что если он не завершит бой во втором раунде, то грузин будет доминировать, что и произошло. Мераб действовал по плану. Понятно, что есть лакипанч, но если посмотреть на Шона — какая там может быть борьба, защита и физика? Да, он высокий и с длинными рычагами, но тут десять лет занимаешься борьбой, узнаешь что-то новое и понимаешь, что у тебя есть много пробелов. Не думаю, что О'Мэлли уделяет много внимания борьбе.
Мераб его просто переехал. У него вообще не было проблем с переводами. Думаю, Мераб даже и не работал на сто процентов. Он мог его и растянуть, и задушить. Я знал, что так и будет. Конечно, от пропущенного удара никто не застрахован, но здесь было без вариантов», — цитирует Сарнавского «РБ Спорт».