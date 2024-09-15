Сарнавский назвал победу Двалишвили над О'Мэлли ожидаемой

Чемпион Fight Nights Александр Сарнавский оценил победу Мераба Двалишвили над Шоном О'Мэлли на UFC 306.

Поединок прошел 15 сентября. Двалишвили выиграл единогласным решением судей и стал новым чемпионом промоушена в легчайшем весе.

«О'Мэлли не удивил. Я ранее в интервью говорил, что если он не завершит бой во втором раунде, то грузин будет доминировать, что и произошло. Мераб действовал по плану. Понятно, что есть лакипанч, но если посмотреть на Шона — какая там может быть борьба, защита и физика? Да, он высокий и с длинными рычагами, но тут десять лет занимаешься борьбой, узнаешь что-то новое и понимаешь, что у тебя есть много пробелов. Не думаю, что О'Мэлли уделяет много внимания борьбе.

Мераб его просто переехал. У него вообще не было проблем с переводами. Думаю, Мераб даже и не работал на сто процентов. Он мог его и растянуть, и задушить. Я знал, что так и будет. Конечно, от пропущенного удара никто не застрахован, но здесь было без вариантов», — цитирует Сарнавского «РБ Спорт».