Сарнавский: «Стерлинг не навязывал О'Мэлли свою игру»

Российский боец Александр Сарнавский высказался о поражении Алджамейна Стерлинга в бою с Шоном О'Мэлли.

«Я давал 70 на 30 в пользу Стерлинга. Не понял только, почему он так и не сделал ни одного перевода, а работал в стойке. Олимпийского чемпиона по борьбе переводил, а ударника так и не смог», — приводит «РБ Спорт» слова Сарнавского.

Также он ответил на вопрос, мог ли этот бой быть договорным.

«Не знаю. Этот бой для меня загадка. После первого раунда понял, что Алджамейн почему-то не работает и не навязывает свою игру», — добавил боец.

Поединок прошел 20 августа на UFC 292. О'Мэлли выиграл нокаутом во втором раунде. В активе О'Мэлли теперь 17 побед и 1 поражение. На счету Стерлинга 4 поражения при 23 победах.