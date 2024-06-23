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Сарнавский: «Пройдет время, и Павлович с Волковым пожмут друг другу руки»

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Чемпион Fight Nights Александр Сарнавский прокомментировал эпизод, когда Сергей Павлович оттолкнул Александра Волкова после поражения в бою.

«Выглядело это не очень хорошо, но я не осуждаю Серегу. Он был на эмоциях и сделал это неосознанно. В бою у него не получилось подстроиться под Волкова и подобрать тактику, из-за чего он был расстроен. Думаю, они друг друга уважают. Не хочется, чтобы они ругались между собой. Это спорт, кто-то проигрывает, кто-то побеждает. Нужно достойно принимать победы и поражения. Пройдет время, Сергей все осознает, они поговорят и пожмут руки. У нас напряженное время, и это не очень хорошо, когда друг на друга кидаются. Нужно показывать уважение, тогда молодежь будет брать пример», — сказал Сарнавский «РБ Спорт».

Волков победил Павловича единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: РБ Спорт
Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
UFC
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