Сауль Альварес ответил на вызов Конора: «Да он сумасшедший!»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) не воспринимает всерьез вызов экс-чемпиона ?UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«Да он сумасшедший!, — заявил Альварес на вопрос журналистов о недавнем обращении к нему Макгрегора. — Конор? Да, может быть, [я бы с ним подрался] после того, как завершу карьеру».

Альварес и абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США. После боя, вне зависимости от результата, Чарло будет лишен титула WBO, который автоматически перейдет обязательному претенденту Тиму Цзю (23-0).