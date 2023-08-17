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Сегодня, 12:49

Сауль Альварес ответил на вызов Конора: «Да он сумасшедший!»

Виктория Кравченко
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) не воспринимает всерьез вызов экс-чемпиона ?UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«Да он сумасшедший!, — заявил Альварес на вопрос журналистов о недавнем обращении к нему Макгрегора. — Конор? Да, может быть, [я бы с ним подрался] после того, как завершу карьеру».

Альварес и абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США. После боя, вне зависимости от результата, Чарло будет лишен титула WBO, который автоматически перейдет обязательному претенденту Тиму Цзю (23-0).

Конор Макгрегор
Сауль Альварес
ММА
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