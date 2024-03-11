Саят Абдрахманов о словах Царукяна на пресс-конференции: «Черный пиар — это тоже пиар»

Саят Абдрахманов, менеджер четвертого номера рейтинга UFC в легком весе Армана Царукяна (21-3), прокомментировал пресс-конференцию UFC, на которой Царукян сказал, что «кинул бы парочку палок» двукратной олимпийской чемпионке по дзюдо, чемпионке мира по дзюдо, экс-чемпионке PFL Кайле Харрисон (16-1). Об этом Абдрахманов сказал «СЭ».

— Арман сильно переживает по поводу того, что попал в просак, скажем так, или он не считает, что попал в просак?

— Конкретно этот момент я с ним не обсуждал, мы с ним разговаривали в целом про пресс-конференцию, но не на этот момент. Нет, у меня не было впечатления, что он переживает. Знаешь, конечно, вопрос был так себе, и ответить можно было тоже по-другому, но цель какая? У Армана цель — быть на слуху. И черный пиар — это тоже пиар. Эта ситуация не обошла никого стороной, об этом говорят. Поэтому не стоит сильно на этом зацикливаться. Завтра про это забудут.

Чарльз Оливейра (34-9) и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.