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Сегодня, 13:11

Менеджер Яна: «Бой с Ядонгом нам не предлагали, но мы открыты»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Менеджер экс-чемпиона UFC Петра Яна Саят Абдрахманов отреагировал на сообщения зарубежных медиа о следующем поединке спортсмена.

«Этот бой нам не предлагали, как минимум на данный момент, — цитирует Абдрахманова пресс-служба клуба «Архангел Михаил». — Мы открыты к предложениям, в том числе и против Санг Ядонга, но все зависит от условий».

Ранее журналист Крис Преснелл заявил, что следующим соперником российского бойца станет Сонг Ядонг, а поединок станет главным событием декабрьского турнира UFC Fight Night.

Петр Ян
UFC
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