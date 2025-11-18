Видео
Сегодня, 14:00

Сайгид Изагахмаев против Николаса Далби: дата боя на UFC Fight Night Царукян — Хукер

Сайгид Изагахмаев и Николас Далби встретятся на турнире UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сайгид Изагахмаев (Россия) и Николас Далби (Дания), выступающие в полусреднем весе, встретятся в предварительном карде турнира UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Бой пройдет в спорткомплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар), ориентировочное время начала — в 18.20 по московскому времени.

Результаты боев турнира UFC Fight Night можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире поединок покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (платно).

Изагахмаев одержал 22 победы и потерпел 2 поражения в профессиональных ММА. Рост бойца составляет 182 см, размах рук — 180 см. В рекорде Далби 23 победы, 6 поражений, 1 ничья и 2 несостоявшихся боя. Его рост — 180 см, размах рук — 189 см.

