В субботу, 3 августа, пройдет турнир UFC Fight Night. Начало прелимов запланировано на 19:00 по московскому времени. В первом поединке вечера сразятся выступающие в среднем весе амеркианец Седрик Думас и россиянин Денис Тюлюлин.

Думасу 28 лет, на его счету девять побед и два поражения в профессиональных единоборствах. В своем предыдущем поединке, который состоялся 31 марта, он уступил Нурсултону Рузенбоеву из Узбекистана.

Тюлюлину 36 лет, на профессиональном уровне одержал 11 побед и потерпел девять поражений. В ноябре 2023 года Денис проиграл англичанину Кристину Лерою Данкану.

Результат боя Думас — Тюлюлин будет доступен в нашем матч-центре.