Сехудо дал прогноз на бой О'Мэлли и Двалишвили: «У него будут проблемы»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-4) предполагает, что первый номер рейтинга в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) одолеет чемпиона в легчайшем весе Шона О'Мэлли (18-1).

«Я считаю, что Мераб сможет одолеть Шона О'Мэлли. Однако, если Шон все же одержит победу, то это произойдет в начале первого или второго раунда. Но по ходу боя у него будут большие проблемы», — сказал Сехудо на Home of Fight.

О'Мэлли и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.