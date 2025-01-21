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Сегодня, 19:17

Сехудо: «Двалишвили — величайший боец легчайшего дивизиона»

Сергей Ярошенко
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Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо назвал Мераба Двалишвили величайшим бойцом в истории легчайшего веса.

«Ян, О'Мэлли, Сехудо, Умар, Мораес, Алдо — он подрался со всеми и победил всех, можно сказать, на пике. Мераб — величайший боец легчайшего дивизиона», — приводит слова американца UFC Eurasia.

В соглавном бою UFC 311 Двалишвили одержал победу над Умаром Нумагомедовым единогласным решением судей в поединке за пояс чемпиона промоушена в легчайшем весе. Для грузина это 19-я победа в карьере при 4 поражениях.

Источник: UFC Eurasia
Генри Сехудо
Мераб Двалишвили
UFC
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