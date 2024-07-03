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Сегодня, 10:07

Сехудо рассказал, кто должен стать следующим соперником чемпиона UFC Перейры

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо рассказал, кто должен стать следующим соперником бразильца Алекса Перейры в американском промоушене.

«Алекс Перейра не упоминает Джона Джонса в качестве возможного соперника. Думаю, Алекс понимает, что у Джонса есть секретное оружие под названием «борьба». Но должен сказать, что я хочу увидеть бой Перейры и Магомеда Анкалаева», — сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

В ходе карьеры Перейра одержал 11 побед и потерпел 2 поражения. В своем последнем поединке бразилец досрочно победил чеха Иржи Прохазку в турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США).

Алекс Перейра
Генри Сехудо
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