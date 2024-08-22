Сехудо: «Я вернусь в наилегчайший вес и подерусь с Морено»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-4) заявил, что планирует полностью восстановиться после травм перед следующим поединком.

«Я уже довольно давно лечу травму, — сказал Сехудо в интервью MMA Junkie. — Я хочу убедиться, что готов на 100 процентов. Я возвращаюсь к тренировкам. Мы просто даем этой травме возможность зажить. Это просто мелкие неприятности, но я хочу убедиться, что мне не придется делать операцию. Смогу ли я драться? Я мог бы. Но собираюсь ли я делать то же самое, что в своем последнем бою, — драться с разорванным пахом? Я больше не собираюсь этого делать. Думаю, я усвоил свой урок».

Сехудо рассматривает возможность возвращения в наилегчайший вес. Он думает о том, чтобы провести бой с Брэндоном Морено (21-8).

«Возможно, я вернусь в наилегчайшую весовую категорию. Я много размышляю над этим вопросом и склоняюсь к тому, чтобы спуститься в весе. Учитывая, что дивизион набирает обороты и в нем появляются новые бойцы, я хочу рассмотреть возможность проведения боя с Морено и вернуть себе чемпионский пояс. Есть много интересных идей, над которыми я хочу подумать и принять решение, когда вернусь домой и восстановлюсь после травм. Это лишь одна небольшая деталь, но она имеет немалое значение, потому что я собираюсь взять на себя обязательства и выйти на старт. Я хочу сделать еще один рывок за титулом», — добавил боец.

Мераб Двалишвили (17-4) победил Сехудо единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.