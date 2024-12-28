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Сегодня, 16:41

Сехудо: «Бой Махачев-Топурия больше, чем Джонс-Аспиналл»

Камила Абдурахманова
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Экс-двойной чемпион UFC Генри Сехудо считает, что суперпоединок между Исламом Махачевым и Илией Топурией потенциально является самым большим противостоянием 2025 года.

«Я лично считаю, что бой Махачева против Топурии потенциально больше, чем Джон Джонс против Тома Аспиналла». В первую очередь, с точки зрения конкуренции, а кроме того, просто исходя из того факта, что у Илии Топурии есть шанс стать двойным чемпионом», — приводит слова Сехудо Fighttime.ru

Сехудо отметил, что в тяжелом весе все узнают, кто настоящий чемпион, но если Илия победит, он побьет лучшего бойца вне зависимости от весовой категории, Ислама Махачева, а до этого он победил Алекса Волкановски, бывшего лидера рейтинга P4P.

18 января в Лос-Анджелесе действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев возглавит турнир UFC 311. В главном событии он встретится со своим соотечественником Арманом Царукяном.

Недавно Илия Топурия, обладатель титула UFC в полулегкой весовой категории, вновь заявил о своей готовности попробовать силы в легком дивизионе.

Сейчас Ислам Махачев и Илия Топурия занимают первую и четвертую строчки в рейтинге лучших бойцов организации вне зависимости от веса.

Источник: Fighttime.ru
Генри Сехудо
Джон Джонс
Илия Топурия
Ислам Махачев
Том Аспиналл
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