31 октября, 16:53

Сен-Дени высказался о возможных трудностях Топурии в легком весе UFC

Анастасия Пилипенко

Француз Бенуа Сен-Дени, занимающий 13-е место в рейтинге UFC в легком весе, высказал мнение о чемпионе дивизиона Илии Топурии.

«Он очень хороший боец, но я думаю, что он еще не встречался с соперниками, чьи стили могли бы создать для него наибольшие проблемы в этом весе! — сказал Сен-Дени на канале RMC Sport Combat в YouTube. — Полагаю, существует несколько профилей и стилей, которые могут быть для него трудными. Постараюсь получить возможность встретиться с ним однажды».

В последнем поединке на турнире UFC 317 Топурия одержал победу нокаутом в первом раунде над бразильцем Чарльзом Оливейрой и завоевал титул чемпиона организации в легком весе.

