Сен-Пьер: «Прежде чем Перейре переходить в тяжелый вес, ему нужно подраться с борцом»

Экс-чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) считает, что чемпиону в полутяжелом весе Алексу Перейре (11-2) следует протестировать себя в бою с борцом, прежде чем бросать вызов временному чемпиону в тяжелом весе Тому Аспиналлу (15-3) и экс-чемпиону в полутяжелом и действующему чемпиону в тяжелом весе Джону Джонсу (27-1).

«Я считаю, что Алекс Перейра — лучший ударник в полутяжелом весе, которого я когда-либо видел. Но вопрос в другом. Как Перейра будет драться с парнем, который хорошо борется? Парнем, который будет пытаться провести бой на земле. Я думаю, что на этот вопрос нужно ответить прежде, чем переходить в тяжелый вес, потому что Том Аспиналл и Джон Джонс — очень хорошие борцы, как и ударники», — сказал канадец в интервью Covers.

Перейра нокаутировал Иржи Прохазку (30-5) во втором раунде на UFC 303. Бой состоялся 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.