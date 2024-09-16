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Сегодня, 08:28

Сэндхаген бросил вызов О'Мэлли: «Я не обещаю тебя не целовать»

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Кори Сэндхаген (17-5) заявил о желании провести бой с экс-чемпионом в легчайшем весе Шоном О'Мэлли (18-2).

«Наблюдал за тем, как Мераб завоевывает титул, понимая, что будет бой с О'Мэлли. Поздравляю, Мераб. Ты заслужил это, чувак. О'Мэлли, пора дать людям то, что они хотят. Я не обещаю тебя не целовать», — написал Сэндхаген в соцсетях.

Мераб Двалишвили (18-4) победил О'Мэлли единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.

Кори Сэндхаген
Шон О`Мэлли
UFC

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