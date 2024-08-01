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Сегодня, 10:48

Сэндхаген — о бое с Умаром Нурмагомедовым: «Лучшие должны драться с лучшими»

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Боец UFC Кори Сэндхаген рассказал, почему решил принять бой с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

Сэндхаген занимает 2-ю строчку в рейтинге промоушена в наилегчайшем весе, в то время как Нурмагомедов находится на 10-й позиции. Поединок бойцов возглавит турнир UFC on ABC 7, который состоится 3 августа в Абу-Даби.

«Я считаю, что Умар Нурмагомедов — очень серьезный боец. Понимаете, я принял этот бой с мыслью «корона должна достаться лучшему». И если Умар лучше меня, то именно он достоин носить корону. Но я не считаю, что он лучше, я одержу победу в эту субботу. Вот каким должен быть этот спорт — не выбирать для себя наиболее удобные варианты, а драться с лучшими, чтобы доказать, что ты лучший. Я считаю, что это справедливый подход», — цитирует американца MMA.Metaratings.ru.

32-летний Сэндхаген последний бой провел в августе 2023 года в турнире UFC on ESPN 50, победив Роба Фонта единогласным решением судей. На его счету 17 побед и 4 поражения.

28-летний Нурмагомедов последний раз выходил на поединок в марте 2024 года в турнире UFC Fight Night 238, выиграв у Бекзата Альмахана единогласным решением судей. В его активе 17 побед и ни одного поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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