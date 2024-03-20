Сэндхэген поставил два условия для организации боя с Нурмагомедовым

Третий номер рейтинга UFC в легчайшем весе Кори Сэндхэген (17-4) считает, что его бой с 10-м номером рейтинга Умаром Нурмагомедовым (17-0) должен быть пятираундовым и пройти в США.

«Я попросил о пятираундовом поединке, так как мне лучше удаются пятираундовые бои. Я не считаю, что должен ехать на другой конец света, чтобы драться. Я даю ему шанс. Вот что я чувствую. Я даю ему возможность показать, что он заслуживает следующего боя за пояс, и мне не очень нравится идея ехать через полмира, чтобы у него было преимущество», — сказал американец Fanatics View.

Сэндхэген и Нурмагомедов устно согласились подраться друг с другом 29 июня на UFC 303 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.