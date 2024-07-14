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Сегодня, 13:15

Харитонов: «Павловичу надо извиниться перед Волковым»

Давид Хачатрян
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Российский боец Сергей Харитонов (34-8) считает, что пятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Павлович (18-3) должен извиниться перед третьим номером рейтинга в тяжелом весе Александром Волковым (38-10).

«Серега, конечно, амбициозный парень. Думал, что где-то сложится по-другому. Ну, толкнул... Я считаю, что он должен Сане позвонить, сказать: «Саня, извини, я немного переборщил. Ты что-то наговорил, я что-то наговорил». По рукам должны дать. Тут ничего такого нет. Если бы он после боя кинулся драться, то тут другая история, а тут просто толкнул. На эмоциях человек многое что может сделать. Всякое бывает», — сказал Харитонов «СЭ».

Волков победил Павловича единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Волков
Сергей Павлович
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